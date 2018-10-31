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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:53
Amid написав:curiousobro
Разве от наличия даже неиспользуемой рассрочки не возрастёт "кредитне навантаження"? Это может где-то помешать.
Конечно возрастёт. Другой вопрос - чтобы урезать, надо понимать что теряешь.
Если теряешь бесплатную рассрочку в нормальных магазинах - то наверно можно и подумать хорошо.
Но списка еще нет.
Как вариант - зафиксировать сумму на лимите для рассрочки.
Это вроде тоже можно сделать на гарячке.
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curiousobro
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:08
curiousobro написав: Amid написав:curiousobro
Разве от наличия даже неиспользуемой рассрочки не возрастёт "кредитне навантаження"? Это может где-то помешать.
Конечно возрастёт...
убкі ліміт моні на розстрочку не бачить, тільки ліміт по картці. До речі, як і ліміт на оплату частинами на уні привата. Тобто ліміти за розстрочками у кред.навантаженні не враховані. Принаймні у мене так.
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casper12
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:30
Alex6 написав:
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
Так это если пишет лимит 100 тыс, по рассрочке показывает лимит 70, то покупку картой за кредитные на сумму больше 30 тыс нельзя сделать?
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bmwbmw
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:47
bmwbmw написав: Alex6 написав:
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
Так это если пишет лимит 100 тыс, по рассрочке показывает лимит 70, то покупку картой за кредитные на сумму больше 30 тыс нельзя сделать?
конечно нельзя, он же пишет отдельно сумму кредитного лимита и остаток по нему
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Alex6
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:47
bmwbmw написав: Alex6 написав:
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
Так это если пишет лимит 100 тыс, по рассрочке показывает лимит 70, то покупку картой за кредитные на сумму больше 30 тыс нельзя сделать?
Да, низзя. Но мона оформить рассрочек на 70К... под 50% годовых
Лимит на рассрочку никаким боком не касается креднагрузки!! Например, в УБКИ и ПВБКИ он не отображается. Эт просто марХЕтинговые разводы от Мони
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:59
clientage написав: bmwbmw написав:
Так это если пишет лимит 100 тыс, по рассрочке показывает лимит 70, то покупку картой за кредитные на сумму больше 30 тыс нельзя сделать?
Да, низзя. Но мона оформить рассрочек на 70К... под 50% годовых
Лимит на рассрочку никаким боком не касается креднагрузки!! Например, в УБКИ и ПВБКИ он не отображается. Эт просто марХЕтинговые разводы от Мони
Алиса , ты меня не путай(с)
Изначально лимит рассрочки и кредлимит были одинаковые по 50. и нормально все покупалось за кредлимит.
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vollena71
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