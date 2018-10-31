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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:34
Re: Monobank
Ув.книголюбы, хоть намекните, где вы такие интересные книгарни находите, что так тоскуете по жирному КБ?
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:54
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:59
Re: Monobank
Не каждый банк кредитует городах Донецкой и Луганской областях, которые под контролем украинской власти.
Например, Алла и Тася отфутболили (имеется в виду "горячка", представили своих комментариев не оставляли по этому поводу).
У меня по карте лимит, как котик наплакал, — 7к. Разогнаться не получится, поэтому траты зачастую по категориям с плюшками (до 90% доходит). Два раза в месяц выводил плюшки 100 грн, в один месяц было до 200 грн. Выбирал категории не выше 5%.
Пока живем на кошерной стороне, но боялся попасть под нож...
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:06
Re: Monobank
Вы тут все "слабаки" - меня в этом месяце на -3% побрили! В прошлом месяце был -1%. Хотя это даже противоречит их алгоритму - вроде бы по одному % должны снимать, а тут сразу до минимума почти. Вот и осталось только кино под 17% смотреть
Причём в октябре вывел чистыми немногим больше 200 гривен, а в сентябре и того меньше...
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:14
Re: Monobank
Vorlon, тебя система не пометила "кассиром АТБ", "химиком"?
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21
карту на полку-стало совсем не интересно продукты 1 азс 2
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:30
Re: Monobank
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