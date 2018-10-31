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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:34

Re: Monobank

Ув.книголюбы, хоть намекните, где вы такие интересные книгарни находите, что так тоскуете по жирному КБ?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:54

  Кащей написав:Ув.книголюбы, хоть намекните, где вы такие интересные книгарни находите, что так тоскуете по жирному КБ?


Амазон
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:59

Re: Monobank

  mephala написав:карта мони интересна может быть только тем кто проме привата больше ничего не видел.
Не каждый банк кредитует городах Донецкой и Луганской областях, которые под контролем украинской власти.

Например, Алла и Тася отфутболили (имеется в виду "горячка", представили своих комментариев не оставляли по этому поводу).

  Bambula написав:Цікаво, як вони вичисляють свинорилів. Я 500 гривень кешбеку набрав уже 13 жовтня, але потім мав ще багато витрат. Більшість з них в кешбек категоріях, але вже без кешбеку - все одно процент понизили...
У меня по карте лимит, как котик наплакал, — 7к. Разогнаться не получится, поэтому траты зачастую по категориям с плюшками (до 90% доходит). Два раза в месяц выводил плюшки 100 грн, в один месяц было до 200 грн. Выбирал категории не выше 5%.
Пока живем на кошерной стороне, но боялся попасть под нож...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:06

Re: Monobank

Вы тут все "слабаки" - меня в этом месяце на -3% побрили! :lol: В прошлом месяце был -1%. Хотя это даже противоречит их алгоритму - вроде бы по одному % должны снимать, а тут сразу до минимума почти. Вот и осталось только кино под 17% смотреть :D

Причём в октябре вывел чистыми немногим больше 200 гривен, а в сентябре и того меньше...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:14

Re: Monobank

Vorlon, тебя система не пометила "кассиром АТБ", "химиком"? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21

карту на полку-стало совсем не интересно продукты 1 азс 2
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25

  хуторянка написав:карту на полку-стало совсем не интересно продукты 1 азс 2

Продукты 2 и азс 3 минус налоги - неинтересней не меньше :mrgreen:
Вот мне любопытно, в декабре красота медицина спустится до 3%? И когда ещё понизят кешбек по одежде и обуви?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:30

Re: Monobank

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Surz
 
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