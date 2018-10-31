|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:48
wig написав:
х10 бонусов на аптеки, выгоднее предложения от Мони?
C учетом того что это по дебетным картам, то не особо.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:13
48 грн. общий кешбек за октябрь (все аптеки) и -1% в ноябре. Дубогорохи имейте совесть
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1583
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:15
Boundless, наказали за то, что не добрал 100 грн кэш-бека?
Типа не заинтересован в продукте — страдай)))
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:18
Aps написав: wig написав:
х10 бонусов на аптеки, выгоднее предложения от Мони?
C учетом того что это по дебетным картам, то не особо.
то для одиноких моноводов
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1768
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:53
bmwbmw написав: Alex6 написав:
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
Так это если пишет лимит 100 тыс, по рассрочке показывает лимит 70, то покупку картой за кредитные на сумму больше 30 тыс нельзя сделать?
можно и на 100 тыс.) 30 за счет кредлимита, а 70 за счет лимита на рассрочки
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 957
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:55
Alex6 написав: uaprofi написав: Alex6 написав:
У меня система почти весь лимит и все его повышения загнала на бесполезную
рассрочку увеличив его там до космических размеров почти под 100000 а сам лимит не сдвинулся ни на копейку. Что с этим можно сделать ?
а шо Вас смущает? ну 100К это же полюбому больше чем у бегемота? там же токо 75 дают
а делать с этим нужно следующее сделать скриншот и поделится в соцсетях.
можно ещё добавить хештег - например #моноскунс
пускай другие завидуют 100К как никак это круто
да никто в здравом уме не будет пользоваться их рассрочкой под 50% годовых.
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
И нет функции обнулить отдельно только лимит на эту рассрочку.
откуда 50% годовых? 1,9% * 12 = 22,8%
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 957
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:02
Aps написав:
C учетом того что это по дебетным картам, то не особо.
Но, во первых, не злить Моню.
Во вторых, выгулять Комфорт. А то что он не спрашивает ПИН - удобно в ночных окнах.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3558
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:05
Bosstone написав:
откуда 50% годовых? 1,9% * 12 = 22,8%
пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев,
то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс
- банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|