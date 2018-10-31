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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 981982983984
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:48

  wig написав:х10 бонусов на аптеки, выгоднее предложения от Мони?


C учетом того что это по дебетным картам, то не особо.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:13

Re: Monobank

48 грн. общий кешбек за октябрь (все аптеки) и -1% в ноябре. Дубогорохи имейте совесть
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:15

Re: Monobank

Boundless, наказали за то, что не добрал 100 грн кэш-бека? :D Типа не заинтересован в продукте — страдай)))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:18

  Aps написав:
  wig написав:х10 бонусов на аптеки, выгоднее предложения от Мони?


C учетом того что это по дебетным картам, то не особо.

то для одиноких моноводов
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:53

  bmwbmw написав:
  Alex6 написав:из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.

Так это если пишет лимит 100 тыс, по рассрочке показывает лимит 70, то покупку картой за кредитные на сумму больше 30 тыс нельзя сделать?

можно и на 100 тыс.) 30 за счет кредлимита, а 70 за счет лимита на рассрочки
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:55

  Alex6 написав:
  uaprofi написав:
  Alex6 написав:У меня система почти весь лимит и все его повышения загнала на бесполезную рассрочку увеличив его там до космических размеров почти под 100000 а сам лимит не сдвинулся ни на копейку. Что с этим можно сделать ?


а шо Вас смущает? ну 100К это же полюбому больше чем у бегемота? там же токо 75 дают :mrgreen:
а делать с этим нужно следующее сделать скриншот и поделится в соцсетях.
можно ещё добавить хештег - например #моноскунс
пускай другие завидуют 100К как никак это круто :mrgreen:


да никто в здравом уме не будет пользоваться их рассрочкой под 50% годовых.
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
И нет функции обнулить отдельно только лимит на эту рассрочку.

откуда 50% годовых? 1,9% * 12 = 22,8%
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:02

  Aps написав:C учетом того что это по дебетным картам, то не особо.

Но, во первых, не злить Моню.
Во вторых, выгулять Комфорт. А то что он не спрашивает ПИН - удобно в ночных окнах.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:05

#моноскунс

  Bosstone написав:откуда 50% годовых? 1,9% * 12 = 22,8%


пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев,
то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс - банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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