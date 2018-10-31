uaprofi написав:пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев, то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс - банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой
По-моему, плохо с математикой здесь у вас.
Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88, умножаем эту сумму на 10, получаем 11898.8, то есть переплата относительно тела рассрочки 1899.8, что без одной копейки составляет 19%, то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают? Потому что если да, и все равно несете такую же чушь, вам явно стоит вернуться в школу.
Вам пишут про стоимость денег. А вы считаете %-т пераплаты от первоначальной суммы. Это разные вещи.
сразу видно,что афера с монобанком, организована приватОВЦАМИ уже робобабы спамят (в моем случае с номера +380674665183) на мобильный и пытаются впарить карту с кредитным лимитом 100К P.S. если ставите себе это г***о на смартфон, так хоть не шарьте список контактов - уважайте личное пространство друзей/знакомых своего круга
uaprofi написав:пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев, то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс - банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой
По-моему, плохо с математикой здесь у вас.
Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88, умножаем эту сумму на 10, получаем 11898.8, то есть переплата относительно тела рассрочки 1899.8, что без одной копейки составляет 19%, то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают? Потому что если да, и все равно несете такую же чушь, вам явно стоит вернуться в школу.
Вам пишут про стоимость денег. А вы считаете %-т пераплаты от первоначальной суммы. Это разные вещи.
**а. Они по рассрочке 1.9% каждый месяц насчитывают не на остаток долга, а на первоначальную сумму?