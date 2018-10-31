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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 983984985986>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:48

Re: Monobank

О, томатный спонсор)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:29

  wig написав:
  Мизантрóп написав:
  yuriyyerin написав:Який місяць наступний після жовтня?
жовтень это листопад
Зображення

х10 бонусов на аптеки, выгоднее предложения от Мони?

там же бонусы потом делятся на 2(?), плюс извращение "поймай покупку, за которую их можно потратить"
у мони все прозрачнее :(
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:43

  Mathias написав:
  uaprofi написав:пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев,
то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс - банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой


По-моему, плохо с математикой здесь у вас.

Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88, умножаем эту сумму на 10, получаем 11898.8, то есть переплата относительно тела рассрочки 1899.8, что без одной копейки составляет 19%, то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают? Потому что если да, и все равно несете такую же чушь, вам явно стоит вернуться в школу.


Вам пишут про стоимость денег.
А вы считаете %-т пераплаты от первоначальной суммы.
Это разные вещи.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:59

сразу видно,что афера с монобанком, организована приватОВЦАМИ
уже робобабы спамят (в моем случае с номера +380674665183) на мобильный и пытаются впарить карту с кредитным лимитом 100К
P.S. если ставите себе это г***о на смартфон, так хоть не шарьте список контактов - уважайте личное пространство друзей/знакомых своего круга
warrax
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:24

Re: Monobank

Aps написав:
  Mathias написав:
  uaprofi написав:пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев,
то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс - банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой


По-моему, плохо с математикой здесь у вас.

Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88, умножаем эту сумму на 10, получаем 11898.8, то есть переплата относительно тела рассрочки 1899.8, что без одной копейки составляет 19%, то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают? Потому что если да, и все равно несете такую же чушь, вам явно стоит вернуться в школу.


Вам пишут про стоимость денег.
А вы считаете %-т пераплаты от первоначальной суммы.
Это разные вещи.

**а. Они по рассрочке 1.9% каждый месяц насчитывают не на остаток долга, а на первоначальную сумму?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:45

Re: Monobank

  Mathias написав:...то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают?
При оформлении рассрочки предлагается предварительно ознакомиться с кредитным договором (хотя у меня большие сомнения, что многие пользователи по какой ссылке сей документ вызвать). В том примере есть паспорт потребительского кредита, в котором указано, что реальная процентная ставка 47,9% годовых.

Например, если взять 1'000 грн на 10 месяцев (~304 дня), то котик желает получить каждый месяц по 119 грн. Итого 1'190 грн, из них.
Все расчеты предоставил котик в мобильном приложении.

  Boundless написав:Они по рассрочке 1.9% каждый месяц насчитывают не на остаток долга, а на первоначальную сумму?
Да.

Так делает Приват и будет делать Альфа.

Если гасишь досрочно, то всё равно оплачиваешь комиссию за весь период.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:16

спортивный уже 17/15 вместо 21/11
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 01 лис, 2018 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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зняття з валютної картки 0,9%. :(
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:28

  casper12 написав:зняття з валютної картки 0,9%. :(


гы. еще и за пластик 150гр
да газ со своими 0.75%- ангел с крылышками
v57
 
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страшно уявити, які б були тарифи, якби у моно були відділення :mrgreen:
casper12
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