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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Mathias
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Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39
Mathias написав: uaprofi написав: Bosstone написав:
откуда 50% годовых? 1,9% * 12 = 22,8%
пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев,
то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс
- банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой
По-моему, плохо с математикой здесь у вас.
Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88, умножаем эту сумму на 10, получаем 11898.8, то есть переплата относительно тела рассрочки 1899.8, что без одной копейки составляет 19%, то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают? Потому что если да, и все равно несете такую же чушь, вам явно стоит вернуться в школу.
Спонсор негодуэ
Вот когда все выплатите, напишите тут про всю переплату, тогда вместе посмеёмся над "чушью в школе", а вы потом поплачете тихо в подушку
Востаннє редагувалось Stringer
в Чет 01 лис, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39
Тарифи взагалі якісь відірвані від реальності і більше схожі на підправлені тарифи гривневої картки. Чому не вказана вартість поповнення валютної картки, до чого тут платіж по Україні? Автоматом конвертуватимуть у гривню чи що? Тут кепкували з того, що вони кожен піксель вивіряють, але схоже, що про тарифи вони не дуже думають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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