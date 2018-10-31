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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39
Спонсор негодуэ Вот когда все выплатите, напишите тут про всю переплату, тогда вместе посмеёмся над "чушью в школе", а вы потом поплачете тихо в подушку
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 01 лис, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39
Тарифи взагалі якісь відірвані від реальності і більше схожі на підправлені тарифи гривневої картки. Чому не вказана вартість поповнення валютної картки, до чого тут платіж по Україні? Автоматом конвертуватимуть у гривню чи що? Тут кепкували з того, що вони кожен піксель вивіряють, але схоже, що про тарифи вони не дуже думають.
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