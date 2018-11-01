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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 984985986987>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:38

  Alex_ki написав:О, томатный спонсор)


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Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39

  Mathias написав:
  uaprofi написав:
  Bosstone написав:откуда 50% годовых? 1,9% * 12 = 22,8%


пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев,
то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс - банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой


По-моему, плохо с математикой здесь у вас.

Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88, умножаем эту сумму на 10, получаем 11898.8, то есть переплата относительно тела рассрочки 1899.8, что без одной копейки составляет 19%, то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают? Потому что если да, и все равно несете такую же чушь, вам явно стоит вернуться в школу.

Спонсор негодуэ :mrgreen: Вот когда все выплатите, напишите тут про всю переплату, тогда вместе посмеёмся над "чушью в школе", а вы потом поплачете тихо в подушку 8)
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 01 лис, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39

Тарифи взагалі якісь відірвані від реальності і більше схожі на підправлені тарифи гривневої картки. Чому не вказана вартість поповнення валютної картки, до чого тут платіж по Україні? Автоматом конвертуватимуть у гривню чи що? Тут кепкували з того, що вони кожен піксель вивіряють, але схоже, що про тарифи вони не дуже думають.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:04

Re: Monobank

  sola написав:у мони все прозрачнее
обсуждалось,моня лучше и вывод со 100,а не 122.Но у кота нет "техники"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:08

  casper12 написав:зняття з валютної картки 0,9%. :(

При нулевом проценте на остаток и отсутствии кэшбека?
Похоже, это будет худшая карта на рынке.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:36

  wig написав:
  casper12 написав:зняття з валютної картки 0,9%. :(

При нулевом проценте на остаток и отсутствии кэшбека?
Похоже, это будет худшая карта на рынке.


Ну так зато выглядит КАК МАГИЯ!!!!
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:47

+наліпки!
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:53

  Mathias написав:Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88


хоть шо то полезное для хозяйства взяли или тупо телевизор с большим и плоским?
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:03

  uaprofi написав:
  Mathias написав:Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88


хоть шо то полезное для хозяйства взяли или тупо телевизор с большим и плоским?


Смеетесь над человеком? Лучше бы объяснили ему, что такое эффективная процентная ставка. Надо отдать должное, представитель банка сразу же озвучил эту цифру в паблике (этот вопрос задавал я). Но кто-то все равно продолжает верить в то, что банк занимается благотворительностью и кредитует под символический процент.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:26

Re: Monobank

Экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный платеж, исходя из которого можно посчитать реальную процентную ставку. Которая составляет около 50% годовых, как тут уже написали.
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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