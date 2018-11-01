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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Mathias
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Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39
Mathias написав: uaprofi написав: Bosstone написав:
откуда 50% годовых? 1,9% * 12 = 22,8%
пото му как если вы к примеру возьмёте 10000 грн. и разделите на 10 месяцев,
то за последнюю погашаемую тысячу вы платите 190 грн. или 19% в месяц что равно 228% годовых. ведь это просто #моноскунс
- банк для прогресийных айпишников у которых плохо с матиматикой
По-моему, плохо с математикой здесь у вас.
Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88, умножаем эту сумму на 10, получаем 11898.8, то есть переплата относительно тела рассрочки 1899.8, что без одной копейки составляет 19%, то есть 22.8% годовых. КАКИЕ 19% В МЕСЯЦ? Вы хоть знаете как рассрочки работают? Потому что если да, и все равно несете такую же чушь, вам явно стоит вернуться в школу.
Спонсор негодуэ
Вот когда все выплатите, напишите тут про всю переплату, тогда вместе посмеёмся над "чушью в школе", а вы потом поплачете тихо в подушку
Востаннє редагувалось Stringer
в Чет 01 лис, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39
Тарифи взагалі якісь відірвані від реальності і більше схожі на підправлені тарифи гривневої картки. Чому не вказана вартість поповнення валютної картки, до чого тут платіж по Україні? Автоматом конвертуватимуть у гривню чи що? Тут кепкували з того, що вони кожен піксель вивіряють, але схоже, що про тарифи вони не дуже думають.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:04
sola написав:
у мони все прозрачнее
обсуждалось,моня лучше и вывод со 100,а не 122.Но у кота нет "техники"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:08
casper12 написав:
зняття з валютної картки 0,9%.
При нулевом проценте на остаток и отсутствии кэшбека?
Похоже, это будет худшая карта на рынке.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:36
wig написав: casper12 написав:
зняття з валютної картки 0,9%.
При нулевом проценте на остаток и отсутствии кэшбека?
Похоже, это будет худшая карта на рынке.
Ну так зато выглядит КАК МАГИЯ!!!!
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:47
+наліпки!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:53
Mathias написав:
Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88
хоть шо то полезное для хозяйства взяли или тупо телевизор с большим и плоским?
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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uaprofi
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Додано: Чет 01 лис, 2018 21:03
uaprofi написав: Mathias написав:
Имею рассрочку на 9999 грн на 10 месяцев, тупо как в вашем примере. 10 платежей по 1189.88
хоть шо то полезное для хозяйства взяли или тупо телевизор с большим и плоским?
Смеетесь над человеком? Лучше бы объяснили ему, что такое эффективная процентная ставка. Надо отдать должное, представитель банка сразу же озвучил эту цифру в паблике (этот вопрос задавал я). Но кто-то все равно продолжает верить в то, что банк занимается благотворительностью и кредитует под символический процент.
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evgenkh
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:26
Экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный платеж, исходя из которого можно посчитать реальную процентную ставку. Которая составляет около 50% годовых, как тут уже написали.
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Boundless
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