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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:53

Re: Monobank

  v57 написав:гы. еще и за пластик 150гр
валютная бомж-карта только виртуальная получается? За то, чтобы держать карту в руках надо отдать 150 грн?..

Вот это я понимаю, стригут капусту)

PS Приложение пару минут назад не работало ругалось "Ошибка в мобильном приложении". Могли бы другой текст написать, а то напридумали тут...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:39

Re: Monobank

  Boundless написав:Экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный платеж


не, даже аннуитетный платеж расчитывается от реального остатка, палтежи равные но процент набегает только на остаток, это в обычных банках, и в добавок всегда есть досрочное погашение, как полное так и частичное, тогда график пересчитывают

А экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный развод для тех кто в школе прогуливал математику.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:31

Re: Monobank

Я дождусь 21 декабря, заберу свой Спортивный и больше его открывать не буду.
За 17% ж*** рвать это как-то слишком... перебор...
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 04:57

4 месяца подряд по 500грн свинорыльство под 2%, кому-то интересно?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 05:11

  Alex6 написав:
  Boundless написав:Экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный платеж


не, даже аннуитетный платеж расчитывается от реального остатка, палтежи равные но процент набегает только на остаток, это в обычных банках, и в добавок всегда есть досрочное погашение, как полное так и частичное, тогда график пересчитывают

А экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный развод для тех кто в школе прогуливал математику.


я честно не понял, как получилось 50%, так как они заявляют 1.9% в месяц. 22% - это много и 50% много. Я лучше буду Вас или их кредитовать под 50% :)
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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