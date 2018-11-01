Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:33

Коллеги,

если открыть депозит сегодня ( пятница) в 21-00, то он откроется сегодня и % будут начисляться с завтрашнего дня? или дата открытия будет в понедельник?

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