Boundless написав:Экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный платеж
не, даже аннуитетный платеж расчитывается от реального остатка, палтежи равные но процент набегает только на остаток, это в обычных банках, и в добавок всегда есть досрочное погашение, как полное так и частичное, тогда график пересчитывают
А экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный развод для тех кто в школе прогуливал математику.
Boundless написав:Экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный платеж
не, даже аннуитетный платеж расчитывается от реального остатка, палтежи равные но процент набегает только на остаток, это в обычных банках, и в добавок всегда есть досрочное погашение, как полное так и частичное, тогда график пересчитывают
А экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный развод для тех кто в школе прогуливал математику.
я честно не понял, как получилось 50%, так как они заявляют 1.9% в месяц. 22% - это много и 50% много. Я лучше буду Вас или их кредитовать под 50%
proftpd66 написав:не понял, как получилось 50%, так как они заявляют 1.9% в месяц.
1,9% в месяц — номинальная процентная ставка. 40,32..48,1% в год — эффективная процентная ставка, реальная ставка по кредиту.
Например, если процентная ставка составляет 10%, и проценты начисляются ежемесячно, то реальная процентная ставка будет выше 10%, так как ежемесячно к сумме кредита прибавляются проценты по кредиту. (c)
Востаннє редагувалось MASolomko в П'ят 02 лис, 2018 07:48, всього редагувалось 2 разів.
Boundless написав:Экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный платеж
не, даже аннуитетный платеж расчитывается от реального остатка, палтежи равные но процент набегает только на остаток, это в обычных банках, и в добавок всегда есть досрочное погашение, как полное так и частичное, тогда график пересчитывают
А экономический смысл мониной рассрочки - это ежемесчный аннуитетный развод для тех кто в школе прогуливал математику.
я честно не понял, как получилось 50%, так как они заявляют 1.9% в месяц. 22% - это много и 50% много. Я лучше буду Вас или их кредитовать под 50%
1,9% в месяц. только не на остаток долга а на первоначальную сумму. т.е. в конце у вас будет далеко не 1,9% от остатка.