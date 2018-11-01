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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 985986987988 Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:40 Re: Monobank mephala написав: а если заболел? спонсировать эту банду? а если заболел? спонсировать эту банду?

В принципе есть возможность "ходить" даже заболевшим . Но меня честно говоря в этом депо напрягло другое - за границей поначалу вроде все работало нормально - более того приложение моно принимало данные гуглфита по местному времени. Т.е . когда в Киеве был уже следующий день - "ходить" предыдущим днем все еще было возможно. Но потом произошел какой-то рассинхрон. Целую неделю каждое утро приходилось писать в поддержку с просьбой откорректоровать данные приложения Моно, поскольку оно "рисовало" пропуск за позапрошлый день. Причем гуглфит показывал 15-18 тыс. шагов, т.е. шагов хватало с огромным запасом, но Моня упортно рисовал пропуск. Справедливости ради надо отметить, что поддержка всегда принимала заявку и в течении дня все данные корректировались (только 1 раз картинка рисовала уже 2 пропуска, в календарике рисовало только 1, а горячка говорила что по их данным все ОК надо дождаться утреннего обновления - так в принципе и произошло - к утру все было ОК). Что еще удивляло - если зайти вечером в приложение то по данным мони шагов было процентов на 10 % больше чем у гугла (то есть Моня показывал 16500, где гугл 15000), но через день на утро по такому дню опять был пропуск. После возвращения в Украину - через день все устаканилось и дальше проблем не возникает, но за границей это реально напрягало - ежедневно вести постоянную переписку с поддержкой, высылая им скрины обеих приложений.

Ну конечно за 17 % данный гемор будет совсем никому не нужен. При таких условиях о "Спортивном" как о вкладе можно забыть ;( В принципе есть возможность "ходить" даже заболевшим. Но меня честно говоря в этом депо напрягло другое - за границей поначалу вроде все работало нормально - более того приложение моно принимало данные гуглфита по местному времени. Т.е . когда в Киеве был уже следующий день - "ходить" предыдущим днем все еще было возможно. Но потом произошел какой-то рассинхрон. Целую неделю каждое утро приходилось писать в поддержку с просьбой откорректоровать данные приложения Моно, поскольку оно "рисовало" пропуск за позапрошлый день. Причем гуглфит показывал 15-18 тыс. шагов, т.е. шагов хватало с огромным запасом, но Моня упортно рисовал пропуск. Справедливости ради надо отметить, что поддержка всегда принимала заявку и в течении дня все данные корректировались (только 1 раз картинка рисовала уже 2 пропуска, в календарике рисовало только 1, а горячка говорила что по их данным все ОК надо дождаться утреннего обновления - так в принципе и произошло - к утру все было ОК). Что еще удивляло - если зайти вечером в приложение то по данным мони шагов было процентов на 10 % больше чем у гугла (то есть Моня показывал 16500, где гугл 15000), но через день на утро по такому дню опять был пропуск. После возвращения в Украину - через день все устаканилось и дальше проблем не возникает, но за границей это реально напрягало - ежедневно вести постоянную переписку с поддержкой, высылая им скрины обеих приложений.Ну конечно за 17 % данный гемор будет совсем никому не нужен. При таких условиях о "Спортивном" как о вкладе можно забыть ;( Flamingo

Повідомлень: 939 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:55 Flamingo Так это вы тот химик - "ночной спортсмен" на которого жаловался Гороховский. И срезал ставки. Так это вы тот химик - "ночной спортсмен" на которого жаловался Гороховский. И срезал ставки. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1279 З нами з: 18.05.16 Подякував: 175 раз. Подякували: 149 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 985986987988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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