Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:40

mephala написав: а если заболел? спонсировать эту банду? а если заболел? спонсировать эту банду?

В принципе есть возможность "ходить" даже заболевшим. Но меня честно говоря в этом депо напрягло другое - за границей поначалу вроде все работало нормально - более того приложение моно принимало данные гуглфита по местному времени. Т.е . когда в Киеве был уже следующий день - "ходить" предыдущим днем все еще было возможно. Но потом произошел какой-то рассинхрон. Целую неделю каждое утро приходилось писать в поддержку с просьбой откорректоровать данные приложения Моно, поскольку оно "рисовало" пропуск за позапрошлый день. Причем гуглфит показывал 15-18 тыс. шагов, т.е. шагов хватало с огромным запасом, но Моня упортно рисовал пропуск. Справедливости ради надо отметить, что поддержка всегда принимала заявку и в течении дня все данные корректировались (только 1 раз картинка рисовала уже 2 пропуска, в календарике рисовало только 1, а горячка говорила что по их данным все ОК надо дождаться утреннего обновления - так в принципе и произошло - к утру все было ОК). Что еще удивляло - если зайти вечером в приложение то по данным мони шагов было процентов на 10 % больше чем у гугла (то есть Моня показывал 16500, где гугл 15000), но через день на утро по такому дню опять был пропуск. После возвращения в Украину - через день все устаканилось и дальше проблем не возникает, но за границей это реально напрягало - ежедневно вести постоянную переписку с поддержкой, высылая им скрины обеих приложений.Ну конечно за 17 % данный гемор будет совсем никому не нужен. При таких условиях о "Спортивном" как о вкладе можно забыть ;(