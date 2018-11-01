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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 986987988989>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:40

Re: Monobank

  mephala написав:а если заболел? спонсировать эту банду?

В принципе есть возможность "ходить" даже заболевшим ;). Но меня честно говоря в этом депо напрягло другое - за границей поначалу вроде все работало нормально - более того приложение моно принимало данные гуглфита по местному времени. Т.е . когда в Киеве был уже следующий день - "ходить" предыдущим днем все еще было возможно. Но потом произошел какой-то рассинхрон. Целую неделю каждое утро приходилось писать в поддержку с просьбой откорректоровать данные приложения Моно, поскольку оно "рисовало" пропуск за позапрошлый день. Причем гуглфит показывал 15-18 тыс. шагов, т.е. шагов хватало с огромным запасом, но Моня упортно рисовал пропуск. Справедливости ради надо отметить, что поддержка всегда принимала заявку и в течении дня все данные корректировались (только 1 раз картинка рисовала уже 2 пропуска, в календарике рисовало только 1, а горячка говорила что по их данным все ОК надо дождаться утреннего обновления - так в принципе и произошло - к утру все было ОК). Что еще удивляло - если зайти вечером в приложение то по данным мони шагов было процентов на 10 % больше чем у гугла (то есть Моня показывал 16500, где гугл 15000), но через день на утро по такому дню опять был пропуск. После возвращения в Украину - через день все устаканилось и дальше проблем не возникает, но за границей это реально напрягало - ежедневно вести постоянную переписку с поддержкой, высылая им скрины обеих приложений.
Ну конечно за 17 % данный гемор будет совсем никому не нужен. При таких условиях о "Спортивном" как о вкладе можно забыть ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:55

Flamingo Так это вы тот химик - "ночной спортсмен" на которого жаловался Гороховский. И срезал ставки. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:16

  mephala написав:
  justit написав:
  Sanyok77 написав:Я дождусь 21 декабря, заберу свой Спортивный и больше его открывать не буду.
За 17% ж*** рвать это как-то слишком... перебор...


"**** рвать" - это Вы о "пройти 10 000 шагов"?

сейчас можно вообще без напряга получить такую ставку.
а не еще как идиоту следить за тем прошел ты 10К шагов или не прошел
а если заболел? спонсировать эту банду?


Я например ежедневно ходу от 12 000 до 15 000
Мысли на тему: "Открою, ка я Спортивный в Монобанке" даже не посещали.
ибо зачем?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:25

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mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:30

mustbe
Универсал, который даже не во всех крупных областных центрах есть :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:38

Re: Monobank

Може він хотів написати "В Универсамах"? )))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:42

  mustbe написав:Зображення

Я считаю, что eсли партнeры тоже и Таскомбанк, так как можно будет там поплнить карту или депозит, то аналогично должна быть и возможность беспроцентного снятия с этих валютных карт в том же Таскомбанке. В таком случае все будет на своих местах и у клиентов не будет притензий.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:51

  slasva написав:Я считаю, что eсли партнeры тоже и Таскомбанк, так как можно будет там поплнить карту или депозит, то аналогично должна быть и возможность беспроцентного снятия с этих валютных карт в том же Таскомбанке. В таком случае все будет на своих местах и у клиентов не будет притензий.

Ну и, конечно же, в банкоматах не должны быть комиссии.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:17

Re: Monobank

Хто нагенерував 200 000 віртуальних валютних карт заради красивого номера? Чи є такі ідіоти тут?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:35

Агов моно банда! верніть людям 21% на спортивний депозит!
ви що знущаєтесь +1% за 10 000 кроків в день?

ні стиду ні совісті
:!: :!: :!:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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