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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:35

Кочевник
Это клиника - я тоже люблю красивые номера, но не настолько же! :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:42

  greenozon написав:Агов моно банда! верніть людям 21% на спортивний депозит!
ви що знущаєтесь +1% за 10 000 кроків в день?

ні стиду ні совісті
:!: :!: :!:

Признавайтесь - вложились в покупку тилипалки? :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:43

Re: Monobank

Причому клініка менеджерів моні. Треба ж було таку лажу вигадати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:46

  curiousobro написав:
  greenozon написав:Агов моно банда! верніть людям 21% на спортивний депозит!
ви що знущаєтесь +1% за 10 000 кроків в день?

ні стиду ні совісті
:!: :!: :!:

Признавайтесь - вложились в покупку тилипалки? :D



набагато гірше!

рекламував усім надійним партнерам та просто друзям про супер крутий банк що турбується про ваше здоровля, як ніхто інший

а тут така срака,
це можна сказати репутаційна втрата

моно бандити, хто буде компенсувати
:?:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:46

треба на кожній сторінці фразу Лаврова тулити щоб до них дойшло що вони накоїли

деб..и б..я :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:49

  Кочевник написав:Причому клініка менеджерів моні. Треба ж було таку лажу вигадати.

Тоже так думаю.
Если бы так всё было - всех бы уже забанили. Ведь диапазоны номеров карт для банка не бесплатны.
Если такое и было - то не для "красивых номеров".


С чего они взяли, что цель была "красивый номер"? Обзвонили и спросили, и им так ответили? И они спокойно это восприняли?
Я больше поверю в версию накрутки количества карт самими банкирами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:50

Re: Monobank

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5520966701
motosmile
 
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