Кочевник
Это клиника - я тоже люблю красивые номера, но не настолько же!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:35
Кочевник
Это клиника - я тоже люблю красивые номера, но не настолько же!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:42
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:43
Re: Monobank
Причому клініка менеджерів моні. Треба ж було таку лажу вигадати.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:46
набагато гірше!
рекламував усім надійним партнерам та просто друзям про супер крутий банк що турбується про ваше здоровля, як ніхто інший
а тут така срака,
це можна сказати репутаційна втрата
моно бандити, хто буде компенсувати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:46
треба на кожній сторінці фразу Лаврова тулити щоб до них дойшло що вони накоїли
деб..и б..я
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:49
Тоже так думаю.
Если бы так всё было - всех бы уже забанили. Ведь диапазоны номеров карт для банка не бесплатны.
Если такое и было - то не для "красивых номеров".
С чего они взяли, что цель была "красивый номер"? Обзвонили и спросили, и им так ответили? И они спокойно это восприняли?
Я больше поверю в версию накрутки количества карт самими банкирами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:50
Re: Monobank
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:18
Re: Monobank
За який час їм це вдалося?
Наскільки зрозумів, то додаток випустили для тестерів тільки вчора. Невже хтось ніч не спав і намагався отримати карту з кошерним для себе номером?
ps І тут Гороха з Дубом хтось вирішив нагнути. )
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:50
Ви даєте людям поради по кібербезпеці і так щиро дивуєтесь, що хтось міг посмикати за API у циклі?
P.S. Дайте, будь ласка, посилання на оригінальну новину.
P.S/2 Представник Монобанди, коли ви вже навчилися працювати більше ніж з однією карткою, чи не плануються віртуальні дебетні гривневі картки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:03
Я більше здивований, що система дала таку можливість зловживання.
Скрін узятий з іншого форуму
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