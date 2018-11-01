Интересно, стоит бета, но никаких обновлений с выпуском валютных карт нет.
У них есть ещё какие-то "беты"?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:10
Re: Monobank
Интересно, стоит бета, но никаких обновлений с выпуском валютных карт нет.
У них есть ещё какие-то "беты"?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:21
1.18.0
Возле кредлимита теперь кружок для заказа виртуальных валютных карт, а не с графиком расходов по карте
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:38
После того, как вчера все заглючило, откатили назад. Т.е. на момент убрали все нововведения.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:39
Бета ж. Тестувальники толкові трапились, а програмісти такі собі. Буває.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:44
Re: Monobank
1.17.4 - обнов в маркете нет. В кружочке - расходы.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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