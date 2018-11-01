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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:10

Re: Monobank

Интересно, стоит бета, но никаких обновлений с выпуском валютных карт нет.
У них есть ещё какие-то "беты"?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:21

  Gas написав:Интересно, стоит бета, но никаких обновлений с выпуском валютных карт нет.
У них есть ещё какие-то "беты"?

1.18.0
Возле кредлимита теперь кружок для заказа виртуальных валютных карт, а не с графиком расходов по карте
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:38

  Gas написав:Интересно, стоит бета, но никаких обновлений с выпуском валютных карт нет.
У них есть ещё какие-то "беты"?

После того, как вчера все заглючило, откатили назад. Т.е. на момент убрали все нововведения.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:39

  MASolomko написав:
  klug написав:Ви даєте людям поради по кібербезпеці і так щиро дивуєтесь, що хтось міг посмикати за API у циклі?
Я більше здивований, що система дала таку можливість зловживання.

Бета ж. Тестувальники толкові трапились, а програмісти такі собі. Буває.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:44

Re: Monobank

  vollena71 написав:1.18.0
Возле кредлимита теперь кружок для заказа виртуальных валютных карт, а не с графиком расходов по карте

1.17.4 - обнов в маркете нет. В кружочке - расходы.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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