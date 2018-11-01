Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:10

Интересно, стоит бета, но никаких обновлений с выпуском валютных карт нет.

У них есть ещё какие-то "беты"?

Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.