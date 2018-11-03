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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:58
change_pm написав:
народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?
Отправить выписку на мыло... там куча форматов
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lov2108
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Додано: Суб 03 лис, 2018 17:35
lov2108 написав: change_pm написав:
народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?
Отправить выписку на мыло... там куча форматов
машалла! благодарю!
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change_pm
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Додано: Суб 03 лис, 2018 21:40
greenozon написав: curiousobro написав: greenozon написав:
Агов моно банда! верніть людям 21% на спортивний депозит!
ви що знущаєтесь +1% за 10 000 кроків в день?
ні стиду ні совісті
Признавайтесь - вложились в покупку тилипалки?
набагато гірше!
рекламував усім надійним партнерам та просто друзям про супер крутий банк що турбується про ваше здоровля, як ніхто інший
а тут така срака,
це можна сказати репутаційна втрата
моно бандити, хто буде компенсувати
вы им тилипалки впаривали?
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ol_zy
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