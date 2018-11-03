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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:58

  change_pm написав:народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?

Отправить выписку на мыло... там куча форматов
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:35

  lov2108 написав:
  change_pm написав:народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?

Отправить выписку на мыло... там куча форматов

машалла! благодарю!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:40

  greenozon написав:
  curiousobro написав:
  greenozon написав:Агов моно банда! верніть людям 21% на спортивний депозит!
ви що знущаєтесь +1% за 10 000 кроків в день?

ні стиду ні совісті
:!:

Признавайтесь - вложились в покупку тилипалки? :D



набагато гірше!

рекламував усім надійним партнерам та просто друзям про супер крутий банк що турбується про ваше здоровля, як ніхто інший

а тут така срака,
це можна сказати репутаційна втрата

моно бандити, хто буде компенсувати
:?:

вы им тилипалки впаривали? :twisted:
ol_zy
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  #<1 ... 988989990991
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