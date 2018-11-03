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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:58

  change_pm написав:народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?

Отправить выписку на мыло... там куча форматов
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:35

  lov2108 написав:
  change_pm написав:народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?

Отправить выписку на мыло... там куча форматов

машалла! благодарю!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:40

  greenozon написав:
  curiousobro написав:
  greenozon написав:Агов моно банда! верніть людям 21% на спортивний депозит!
ви що знущаєтесь +1% за 10 000 кроків в день?

ні стиду ні совісті
:!:

Признавайтесь - вложились в покупку тилипалки? :D



набагато гірше!

рекламував усім надійним партнерам та просто друзям про супер крутий банк що турбується про ваше здоровля, як ніхто інший

а тут така срака,
це можна сказати репутаційна втрата

моно бандити, хто буде компенсувати
:?:

вы им тилипалки впаривали? :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:33

Рассрочка

Сделал небольшой расчет приведения денежных потоков (PV, FV) по обслуживанию рассрочки Моно 1000.00 грн на 6 месяцев с учетом ежемесячной комиссии 1.9% и ставкой дисконтирования = ставка НБУ 18%. Вышла эффективная ставка 11.56%.
При учетной ставке 20% все вообще выходит ниже плинтуса.

Зображення

Т.е. если рассматривать для банка кредитование как вид инвестирования, то эффективная ставка этой деятельности будет 11.56% годовых.
В чем подвох?
Опять заговор масонов вроде "банки выдают кредиты деньгами, которых у них нет"?
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:35

alex_2013
Це ж Моня - відділень немає, а магія є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:05

  wig написав:
  yama написав:по снятию депозитов держите в курсе. у меня там чуть чуть есть

Ок, только что проверил еще раз.
Депозит снять невозможно.
При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.

Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:23

Re: Monobank

klug написав:
  wig написав:Ок, только что проверил еще раз.
Депозит снять невозможно.
При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.

Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).


У меня кнопка "снять депозит" вообще не появилась в день выдачи. Пришлось перестановкой приложения заниматься.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:41

  Aps написав:
klug написав:
  wig написав:Ок, только что проверил еще раз.
Депозит снять невозможно.
При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.

Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).


У меня кнопка "снять депозит" вообще не появилась в день выдачи. Пришлось перестановкой приложения заниматься.

А можна в день закінчення депо підійти в відділення Універсала щоб вони зразу готівку через касу видали?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:59

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:А можна в день закінчення депо підійти в відділення Універсала щоб вони зразу готівку через касу видали?


Очень мало вероятно. Они там вроде вообще не видят счетов моно.
Aps
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  #<1 ... 988989990991
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