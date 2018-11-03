Сделал небольшой расчет приведения денежных потоков (PV, FV) по обслуживанию рассрочки Моно 1000.00 грн на 6 месяцев с учетом ежемесячной комиссии 1.9% и ставкой дисконтирования = ставка НБУ 18%. Вышла эффективная ставка 11.56%. При учетной ставке 20% все вообще выходит ниже плинтуса.
Т.е. если рассматривать для банка кредитование как вид инвестирования, то эффективная ставка этой деятельности будет 11.56% годовых. В чем подвох? Опять заговор масонов вроде "банки выдают кредиты деньгами, которых у них нет"?
wig написав:Ок, только что проверил еще раз. Депозит снять невозможно. При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.
Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).
У меня кнопка "снять депозит" вообще не появилась в день выдачи. Пришлось перестановкой приложения заниматься.
А можна в день закінчення депо підійти в відділення Універсала щоб вони зразу готівку через касу видали?
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