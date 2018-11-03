Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:58
change_pm написав:
народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?
Отправить выписку на мыло... там куча форматов
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lov2108
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Додано: Суб 03 лис, 2018 17:35
lov2108 написав: change_pm написав:
народ, а есть какая-то возможность затраты за месяц из приложения в ексель перегнать?
Отправить выписку на мыло... там куча форматов
машалла! благодарю!
change_pm
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Додано: Суб 03 лис, 2018 21:40
greenozon написав: curiousobro написав: greenozon написав:
Агов моно банда! верніть людям 21% на спортивний депозит!
ви що знущаєтесь +1% за 10 000 кроків в день?
ні стиду ні совісті
Признавайтесь - вложились в покупку тилипалки?
набагато гірше!
рекламував усім надійним партнерам та просто друзям про супер крутий банк що турбується про ваше здоровля, як ніхто інший
а тут така срака,
це можна сказати репутаційна втрата
моно бандити, хто буде компенсувати
вы им тилипалки впаривали?
ol_zy
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:33
Сделал небольшой расчет приведения денежных потоков (PV, FV) по обслуживанию рассрочки Моно 1000.00 грн на 6 месяцев с учетом ежемесячной комиссии 1.9% и ставкой дисконтирования = ставка НБУ 18%. Вышла эффективная ставка 11.56%.
При учетной ставке 20% все вообще выходит ниже плинтуса.
Т.е. если рассматривать для банка кредитование как вид инвестирования, то эффективная ставка этой деятельности будет 11.56% годовых.
В чем подвох?
Опять заговор масонов вроде "банки выдают кредиты деньгами, которых у них нет"?
alex_2013
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:35
alex_2013 Це ж Моня - відділень немає, а магія є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:05
wig написав: yama написав:
по снятию депозитов держите в курсе. у меня там чуть чуть есть
Ок, только что проверил еще раз.
Депозит снять невозможно.
При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.
Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:23
klug написав: wig написав:
Ок, только что проверил еще раз.
Депозит снять невозможно.
При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.
Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).
У меня кнопка "снять депозит" вообще не появилась в день выдачи. Пришлось перестановкой приложения заниматься.
Aps
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:41
Aps написав: klug написав: wig написав:
Ок, только что проверил еще раз.
Депозит снять невозможно.
При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.
Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).
У меня кнопка "снять депозит" вообще не появилась в день выдачи. Пришлось перестановкой приложения заниматься.
А можна в день закінчення депо підійти в відділення Універсала щоб вони зразу готівку через касу видали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:59
Квесторе_поверніться написав:А можна в день закінчення депо підійти в відділення Універсала щоб вони зразу готівку через касу видали?
Очень мало вероятно. Они там вроде вообще не видят счетов моно.
Aps
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Додано: Нед 04 лис, 2018 21:08
alex_2013 написав:
Вышла эффективная ставка 11.56%.
В мобильном приложении моно до подписания договора на рассрочку при тех же условиях (1000 грн на 6 мес) рисуется ними эффективная ставка 36,1% годовых.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 1914e8041e
MASolomko
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