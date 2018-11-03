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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:22

MASolomko

Совершенно не могу понять как при затратах по обсуживанию кредита 1000.00 на 6 месяцев в 114.00 получается эффективная ставка 46.1%.

???
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:52

Горох вроде говорил, что все красивые номера карт забрал себе.
Активировал сегодня долларовую карту.
Просто хвастаюсь: номер 5375 4188 000a a888
Разумеется - с первого раза, не вижу никакого смысла в красивом номере баксокарты.

А вот от красивого номера гривнекарты я бы не отказался.
Не особо нужно, но не отказался бы.

Ну, и по делу:
раз уж сумели выпустить виртуалки в валюте - логично было бы дать возможность выпустить виртуалку в гривне, которая была бы отделена от основного кредитного счёта.
Это сходу решило бы кучу проблем.
mustbe
 
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