MASolomko
Совершенно не могу понять как при затратах по обсуживанию кредита 1000.00 на 6 месяцев в 114.00 получается эффективная ставка 46.1%.
???
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Додано: Нед 04 лис, 2018 21:22
MASolomko
Совершенно не могу понять как при затратах по обсуживанию кредита 1000.00 на 6 месяцев в 114.00 получается эффективная ставка 46.1%.
???
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:52
Горох вроде говорил, что все красивые номера карт забрал себе.
Активировал сегодня долларовую карту.
Просто хвастаюсь: номер 5375 4188 000a a888
Разумеется - с первого раза, не вижу никакого смысла в красивом номере баксокарты.
А вот от красивого номера гривнекарты я бы не отказался.
Не особо нужно, но не отказался бы.
Ну, и по делу:
раз уж сумели выпустить виртуалки в валюте - логично было бы дать возможность выпустить виртуалку в гривне, которая была бы отделена от основного кредитного счёта.
Это сходу решило бы кучу проблем.
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:00
обновил моню.
перестали работать клоны !
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:17
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40
Додано: Нед 04 лис, 2018 23:23
Додано: Нед 04 лис, 2018 23:43
родной клон работает от сяоми (но он один всего) ... а от апклоннера нет.
у меня пять монь.
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