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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993>
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:22

MASolomko

Совершенно не могу понять как при затратах по обсуживанию кредита 1000.00 на 6 месяцев в 114.00 получается эффективная ставка 46.1%.

???
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:52

Горох вроде говорил, что все красивые номера карт забрал себе.
Активировал сегодня долларовую карту.
Просто хвастаюсь: номер 5375 4188 000a a888
Разумеется - с первого раза, не вижу никакого смысла в красивом номере баксокарты.

А вот от красивого номера гривнекарты я бы не отказался.
Не особо нужно, но не отказался бы.

Ну, и по делу:
раз уж сумели выпустить виртуалки в валюте - логично было бы дать возможность выпустить виртуалку в гривне, которая была бы отделена от основного кредитного счёта.
Это сходу решило бы кучу проблем.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:00

обновил моню.
перестали работать клоны !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:17

  IMPRINTER написав:обновил моню.
перестали работать клоны !

Монобанда почала боротьбу з клонами?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:30

Это было ожидаемо.
Странно, что раньше не сделали
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:40

  justit написав:
  Sanyok77 написав:Я дождусь 21 декабря, заберу свой Спортивный и больше его открывать не буду.
За 17% ж*** рвать это как-то слишком... перебор...


"**** рвать" - это Вы о "пройти 10 000 шагов"?

Типа того. При 17% теряется весь смысл.
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:23

  IMPRINTER написав:обновил моню.
перестали работать клоны !
Тоже обновился на сяоми. И виртуальные вижу и клон работает.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:43

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:обновил моню.
перестали работать клоны !
Тоже обновился на сяоми. И виртуальные вижу и клон работает.


родной клон работает от сяоми (но он один всего) ... а от апклоннера нет.
у меня пять монь.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 07:15

Re: Monobank

  alex_2013 написав:Совершенно не могу понять как при затратах по обсуживанию кредита 1000.00 на 6 месяцев в 114.00 получается эффективная ставка 46.1%???
Эффективная процентная имеет более сложную формулу расчета, чем реальная процентная ставка. Подробнее здесь:


И замечу, что 46,1% я получил в договоре на рассрочку для подписания. Как они считали — без понятия)

  mustbe написав:раз уж сумели выпустить виртуалки в валюте - логично было бы дать возможность выпустить виртуалку в гривне...
Они ещё не сумели. Выпуск валютных карт в релизной версии нет, как и валютных депозитов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:42

  Sanyok77 написав:
  justit написав:
  Sanyok77 написав:Я дождусь 21 декабря, заберу свой Спортивный и больше его открывать не буду.
За 17% ж*** рвать это как-то слишком... перебор...


"**** рвать" - это Вы о "пройти 10 000 шагов"?

Типа того. При 17% теряется весь смысл.


Не не!
Смысл ходить теряется только при наступлении 96 лет :D
justit
 
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