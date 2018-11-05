Теряется смысл отчитываться об этом моне
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:31
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:01
Ну в сяоми есть ещё "второе пространство" - туда как минимум одну карту ещё можно запихнуть. На три карты - мне хватает. На пять конечно не хватит
Додано: Вів 06 лис, 2018 07:40
Re: Monobank
При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Todes і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|