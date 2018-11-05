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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:31
justit написав: Sanyok77 написав: justit написав:
"**** рвать" - это Вы о "пройти 10 000 шагов"?
Типа того. При 17% теряется весь смысл.
Не не!
Смысл ходить теряется только при наступлении 96 лет
Теряется смысл отчитываться об этом моне
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Додано: Пон 05 лис, 2018 14:01
IMPRINTER написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав:
обновил моню.
перестали работать клоны !
Тоже обновился на сяоми. И виртуальные вижу и клон работает.
родной клон работает от сяоми (но он один всего) ... а от апклоннера нет.
у меня пять монь.
Ну в сяоми есть ещё "второе пространство" - туда как минимум одну карту ещё можно запихнуть. На три карты - мне хватает. На пять конечно не хватит
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Flamingo
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Додано: Вів 06 лис, 2018 07:40
При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
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MASolomko
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:06
MASolomko написав:
При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения.
Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
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sauvignon
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:51
Sanyok77 написав: justit написав: Sanyok77 написав:
Я дождусь 21 декабря, заберу свой Спортивный и больше его открывать не буду.
За 17% ж*** рвать это как-то слишком... перебор...
"**** рвать" - это Вы о "пройти 10 000 шагов"?
Типа того. При 17% теряется весь смысл.
при 21% смысла нету. Облигации гос. долга показывали 21% (+ правда обслуживание около 50-100$ стоит)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:16
sauvignon написав: MASolomko написав:
При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения.
Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
У додатку локально? І при перевстановленні генерується новий ЕЦП, а в анкеті тоді від чого відбиток? Є підозра, що нас розводять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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