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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:31

  justit написав:
  Sanyok77 написав:
  justit написав:
"**** рвать" - это Вы о "пройти 10 000 шагов"?

Типа того. При 17% теряется весь смысл.


Не не!
Смысл ходить теряется только при наступлении 96 лет :D

Теряется смысл отчитываться об этом моне
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:01

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:обновил моню.
перестали работать клоны !
Тоже обновился на сяоми. И виртуальные вижу и клон работает.


родной клон работает от сяоми (но он один всего) ... а от апклоннера нет.
у меня пять монь.

Ну в сяоми есть ещё "второе пространство" - туда как минимум одну карту ещё можно запихнуть. На три карты - мне хватает. На пять конечно не хватит :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:40

Re: Monobank

При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:06

  MASolomko написав:При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?

monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения.
Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:51

  Sanyok77 написав:
  justit написав:
  Sanyok77 написав:Я дождусь 21 декабря, заберу свой Спортивный и больше его открывать не буду.
За 17% ж*** рвать это как-то слишком... перебор...


"**** рвать" - это Вы о "пройти 10 000 шагов"?

Типа того. При 17% теряется весь смысл.


при 21% смысла нету. Облигации гос. долга показывали 21% (+ правда обслуживание около 50-100$ стоит)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:16

  sauvignon написав:
  MASolomko написав:При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?

monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения.
Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.

У додатку локально? І при перевстановленні генерується новий ЕЦП, а в анкеті тоді від чого відбиток? Є підозра, що нас розводять.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:54

  klug написав:
  sauvignon написав:
  MASolomko написав:При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?

monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения.
Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.

У додатку локально? І при перевстановленні генерується новий ЕЦП, а в анкеті тоді від чого відбиток? Є підозра, що нас розводять.

Я подозреваю, что ЭЦП остаётся один и тот же.
Открытый ключ генерируется единоразово при получении карты, затем он привязывается к каждому конкретному пользователю. Этот же ключ указан и в анкете. Переустановка приложения на стороне пользователя не ведёт к генерации нового ключа.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:45

Re: Monobank

  sauvignon написав:Открытый ключ генерируется единоразово при получении карты, затем он привязывается к каждому конкретному пользователю. Этот же ключ указан и в анкете.

Перестаньте смішити мене. В анкеті вказані 256 бітів ключа?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:02

  sauvignon написав:Я подозреваю, что ЭЦП остаётся один и тот же.
Открытый ключ генерируется единоразово при получении карты, затем он привязывается к каждому конкретному пользователю. Этот же ключ указан и в анкете. Переустановка приложения на стороне пользователя не ведёт к генерации нового ключа.

Я висловився в контексті "хранится в приложении". Все ж підозрюю, що зберігається у них він на сервері, а не локально в додатку, тому вони мають до нього повний доступу у будь-який момент.

  Кочевник написав:
  sauvignon написав:Открытый ключ генерируется единоразово при получении карты, затем он привязывается к каждому конкретному пользователю. Этот же ключ указан и в анкете.

Перестаньте смішити мене. В анкеті вказані 256 бітів ключа?

А у чому проблема? https://www.monobank.com.ua/umovy ст.86, п.6. Що у них там за стандарт на ЕЦП вони не уточнюють.

P.S. Моня, не "ключом", а "ключем". http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:08

  klug написав:
  wig написав:
  yama написав:по снятию депозитов держите в курсе. у меня там чуть чуть есть

Ок, только что проверил еще раз.
Депозит снять невозможно.
При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.

Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).

Гарячка на морозі - дуже правдиво грає здивування і каже, що такого бути не може. Просить вислати coub з котами і підтвердженням. З огляду на те, що такий функціонал незабаром приберуть, вирішив не гаяти часи і вивів іншими каналами.
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