MASolomko написав:При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа. Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения. Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
MASolomko написав:При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа. Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения. Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
У додатку локально? І при перевстановленні генерується новий ЕЦП, а в анкеті тоді від чого відбиток? Є підозра, що нас розводять.
MASolomko написав:При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа. Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЕЦП клиенту?
monobank написав:Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения. Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
У додатку локально? І при перевстановленні генерується новий ЕЦП, а в анкеті тоді від чого відбиток? Є підозра, що нас розводять.
Я подозреваю, что ЭЦП остаётся один и тот же. Открытый ключ генерируется единоразово при получении карты, затем он привязывается к каждому конкретному пользователю. Этот же ключ указан и в анкете. Переустановка приложения на стороне пользователя не ведёт к генерации нового ключа.
sauvignon написав:Я подозреваю, что ЭЦП остаётся один и тот же. Открытый ключ генерируется единоразово при получении карты, затем он привязывается к каждому конкретному пользователю. Этот же ключ указан и в анкете. Переустановка приложения на стороне пользователя не ведёт к генерации нового ключа.
Я висловився в контексті "хранится в приложении". Все ж підозрюю, що зберігається у них він на сервері, а не локально в додатку, тому вони мають до нього повний доступу у будь-який момент.
Кочевник написав:
sauvignon написав:Открытый ключ генерируется единоразово при получении карты, затем он привязывается к каждому конкретному пользователю. Этот же ключ указан и в анкете.
Перестаньте смішити мене. В анкеті вказані 256 бітів ключа?
yama написав:по снятию депозитов держите в курсе. у меня там чуть чуть есть
Ок, только что проверил еще раз. Депозит снять невозможно. При нажатии кнопки "Снять депозит" перекидывает наоборот, на пополнение депозита.
Та сама історія. Завтра буду дзвонити у підтримку. (Андроід, реліз).
Гарячка на морозі - дуже правдиво грає здивування і каже, що такого бути не може. Просить вислати coub з котами і підтвердженням. З огляду на те, що такий функціонал незабаром приберуть, вирішив не гаяти часи і вивів іншими каналами.