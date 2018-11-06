в ПБ наприклад ЕЦП ключ займає 6 Кілобайтів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:10
Re: Monobank
в ПБ наприклад ЕЦП ключ займає 6 Кілобайтів
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:34
Re: Monobank
О да, нехай в договір всі 6 кілобайтів пишуть. В текстовому вигляді в 16-ковій системі.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:39
Краще б монобанда дивилась в бік Bank-ID
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