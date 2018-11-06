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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:10

Re: Monobank

  Кочевник написав:Перестаньте смішити мене. В анкеті вказані 256 бітів ключа?


в ПБ наприклад ЕЦП ключ займає 6 Кілобайтів
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:34

Re: Monobank

О да, нехай в договір всі 6 кілобайтів пишуть. В текстовому вигляді в 16-ковій системі.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:39

Краще б монобанда дивилась в бік Bank-ID

нова революційна продукція від НБУ

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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