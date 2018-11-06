в ПБ наприклад ЕЦП ключ займає 6 Кілобайтів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:10
Re: Monobank
в ПБ наприклад ЕЦП ключ займає 6 Кілобайтів
+50грн !
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:34
Re: Monobank
О да, нехай в договір всі 6 кілобайтів пишуть. В текстовому вигляді в 16-ковій системі.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:39
Краще б монобанда дивилась в бік Bank-ID
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:53
Пришла обновляха с валютными депозитами.
А виртуальные карты там где?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:10
Re: Monobank
Горох написал час назад.... Чтобы это значило?
«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:13
Re: Monobank
Від Фонду гарантування вкладів
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:13
Может, с января фонд поднимают до 400 тыг?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:13
Получишь из Фонда 200к?
А если серьёзно - наверно дадут повышенный кред. лимит, или повыше кешбек, может ещё перс. манагер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:23
Востаннє редагувалось wig в Сер 07 лис, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:23
Кред лимит и кэшбэк можгут ведь и сейчас дать. Смысл января ждать.
Персональный манагер в банке без отделений вообще не понятно зачем тут.
Имхо карту из виповских сделают с плюшками соответственными.
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