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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:10

Re: Monobank

  Кочевник написав:Перестаньте смішити мене. В анкеті вказані 256 бітів ключа?


в ПБ наприклад ЕЦП ключ займає 6 Кілобайтів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:34

Re: Monobank

О да, нехай в договір всі 6 кілобайтів пишуть. В текстовому вигляді в 16-ковій системі.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:39

Краще б монобанда дивилась в бік Bank-ID

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:53

Пришла обновляха с валютными депозитами.
А виртуальные карты там где?
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:10

Re: Monobank

Горох написал час назад.... Чтобы это значило?

«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:13

Re: Monobank

nickvp написав:Горох написал час назад.... Чтобы это значило?

«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз


Від Фонду гарантування вкладів :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:13

  nickvp написав:Горох написал час назад.... Чтобы это значило?

«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз

Может, с января фонд поднимают до 400 тыг?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:13

  nickvp написав:Горох написал час назад.... Чтобы это значило?

«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз

Получишь из Фонда 200к? :)

А если серьёзно - наверно дадут повышенный кред. лимит, или повыше кешбек, может ещё перс. манагер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:23

  Вкладчик1234 написав:наверно дадут повышенный кред. лимит

на рассрочку.
Востаннє редагувалось wig в Сер 07 лис, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:23

  Вкладчик1234 написав:А если серьёзно - наверно дадут повышенный кред. лимит, или повыше кешбек, может ещё перс. манагер


Кред лимит и кэшбэк можгут ведь и сейчас дать. Смысл января ждать.
Персональный манагер в банке без отделений вообще не понятно зачем тут.
Имхо карту из виповских сделают с плюшками соответственными.
Aps
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  #<1 ... 991992993994
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