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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:44
nickvp написав:
Горох написал час назад.... Чтобы это значило?
«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз
Нє, так воювать низзя
Вот дождемося январю, там и посмотрім
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:49
Дадут карту с 0001
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:53
Подскажите, не могу найти в тарифах и договоре.
Какое количество раз и на какую сумму можно пополнять депозит в гривне в течении срока действия договора.
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
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gkost05
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:57
gkost05 написав:
Подскажите, не могу найти в тарифах и договоре.
Какое количество раз и на какую сумму можно пополнять депозит в гривне в течении срока действия договора.
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
В апликухе, на страничке депо-та, свайп вверх -- условия депо.
Обычно: анлим пополняшек за весь срок, но на общ. сумму не более первичного открытия.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:26
nickvp написав:
Горох написал час назад.... Чтобы это значило?
«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз
Тот получит очередную наклейку с котиком под елочкой
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Stringer
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:45
Stringer написав: nickvp написав:
Горох написал час назад.... Чтобы это значило?
«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз
Тот получит очередную наклейку с котиком под елочкой
Проблеми з ліквідністю в банди? Комса грошей не дає...зажала щоб ще одну банку прикупити?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:58
Aps написав:
Имхо карту из виповских сделают с плюшками соответственными.
Точно так же думаю. Просто Платину дадут да и всё, наверняка.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:12
Платеж за октябрь просят
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Інкогніто
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:14
Інкогніто написав:
Платеж за октябрь просят
С дискотном 50%?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:16
Мабуть дуже бабля треба... І депу занесіть два понди, і платіж майже за місяць до строку дайте
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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