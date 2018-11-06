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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:44

  nickvp написав:Горох написал час назад.... Чтобы это значило?

«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз


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Вот дождемося январю, там и посмотрім
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:49

Re: Monobank

Дадут карту с 0001
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:53

Re: Monobank

Подскажите, не могу найти в тарифах и договоре.
Какое количество раз и на какую сумму можно пополнять депозит в гривне в течении срока действия договора.

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:57

  gkost05 написав:Подскажите, не могу найти в тарифах и договоре.
Какое количество раз и на какую сумму можно пополнять депозит в гривне в течении срока действия договора.

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk

В апликухе, на страничке депо-та, свайп вверх -- условия депо.
Обычно: анлим пополняшек за весь срок, но на общ. сумму не более первичного открытия.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:26

  nickvp написав:Горох написал час назад.... Чтобы это значило?

«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз

Тот получит очередную наклейку с котиком под елочкой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:45

  Stringer написав:
  nickvp написав:Горох написал час назад.... Чтобы это значило?

«Даю супер секретную наводку
Если есть возможность, откройте депозит в monobank на сумму не меньше 400’000 грн. или 20’000 долл. или 20’000 евро. Вы будете очень-очень приятно удивлены в январе...»
Дедушка Мороз

Тот получит очередную наклейку с котиком под елочкой :mrgreen:

Проблеми з ліквідністю в банди? Комса грошей не дає...зажала щоб ще одну банку прикупити? :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:58

  Aps написав:Имхо карту из виповских сделают с плюшками соответственными.

Точно так же думаю. Просто Платину дадут да и всё, наверняка.
GRooVal
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:12

Re: Monobank

Платеж за октябрь просят
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:14

  Інкогніто написав:Платеж за октябрь просят

С дискотном 50%? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:16

Re: Monobank

Мабуть дуже бабля треба... І депу занесіть два понди, і платіж майже за місяць до строку дайте ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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