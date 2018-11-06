Додано: Сер 07 лис, 2018 16:03

За рік існування, проект monobank привернув вже 550 тисяч клієнтів.З початку старту проекту, виникало безліч паразитів: від простих підроблювачів паспортів до вишуканих телефонних шахраїв. Самий зухвалий і креативний кейс був під назвою «monotoken.io» (Сайт вже вимкнений, але залишився твіттер і ряд сайтів містить сторінки цього псевдо проекту).Суть цього шахрайства — зібрати кошти від імені monobank на створення кріптовалютной версії цього проекту. В результаті планувалося зникнути в невідомому напрямку, направивши весь негатив на моно. Хлопці як слід заморочили з деталями і описали roadmap з ключовими датами.Проект підтримували інформаційно в нішевих ресурсах, навіть оформили whitepaper в кращих традиціях запуску ICO (первинного розміщення криптовалюта).Як і всі зловмисники, ці залишили багато слідів, починаючи від унікальних імен, закінчуючи фото осіб в їх облікових записах, які використовувалися для просування проекту. За допомогою різних систем, відразу знайшли підозрюваних, ними виявилися клієнти mono. Яке було здивування, коли стало відомо, що вони оплатили послуги хостингу зі своїх карт monobank. Не заховали вони і сліди своїх ноутбуків, і смартфонів.Коли всі докази були зібрані, став складний вибір: вирішити питання мирно, або запустити кримінальне провадження по ряду статей, був зібраний пакет доказів. З одного боку, це були зловмисники, які потенційно могли завдати шкоди людям, яким наш продукт був цікавий, з іншого це були креативні IT-шники, і формально не було доказів, що хтось постраждав від їх збору коштів.Довго думали, зважували різні сценарії, але питання було вирішене мирно. Ну, або не зовсім мирно, але без поліції і в рамках закону. Затримали чергове зарахування на їх карти і попросили обгрунтувати джерела походження коштів в рамках фінансового моніторингу. Джерело доходу вони обгрунтувати не змогли. І тоді вже їм поставили запитання про monotoken.io і як вони до цього дійшли. Хлопці, як завжди це буває, спочатку зробили вигляд, що вони не розуміють про що йде мова, але коли зрозуміли що підхід «крипто-що? Ви що!? ми таких слів навіть не знаємо! »не дуже працює, прийшли з адвокатами і вибачилися за все скоєне. Гроші їм банк повернув і розпрощався назавжди, з позначкою „шахраї“."Нас так здивував їх системний і грамотний підхід, що ми навіть розглядали варіант, запропонувати їм роботу в маркетинговому відділі. У підсумку вирішили обійтися простим попередженням, оскільки прямого збитку ми не отримали. "- розповідає співзасновник monobank Олег Гороховський.А молоді бізнесмени, що знімають на двох квартиру на Позняках самі у всьому зізналися, принесли вибачення і пообіцяли більше такого не робити.Зараз йдуть куди більш серйозні розслідування по затриманню кримінальних груп, які завдавали шкоди нашим клієнтам або банку безпосередньо. Деякі з них вже сидять за гратами. Але цими історіями ми зможемо поділитися пізніше.