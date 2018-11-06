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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:30

  chipmunk написав:Мабуть дуже бабля треба... І депу занесіть два понди, і платіж майже за місяць до строку дайте ;)

Й отримайте блок фінмоніторингу
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:05

  Forest_lightning написав:Після сьогоднішнього оновлення додатка(не бета) пропала кнопка закрити карту, якщо чесно мене це трлхи лякає. Монопідтримка як виявилось не вкурсі, сказали будуть розбиратись.
P.s. валютні карти поки відкривати небуду, хочеться знати, користуючись картою, що я зможу її будь-коли закрити. А наразі цієї можливості немає


Цей функціонал знаходиться на допрацюванні. В наступному оновлені він знову стане доступний.
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