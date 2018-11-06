Й отримайте блок фінмоніторингу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:30
Й отримайте блок фінмоніторингу
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:05
Цей функціонал знаходиться на допрацюванні. В наступному оновлені він знову стане доступний.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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