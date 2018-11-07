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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:30

  chipmunk написав:Мабуть дуже бабля треба... І депу занесіть два понди, і платіж майже за місяць до строку дайте ;)

Й отримайте блок фінмоніторингу
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:05

  Forest_lightning написав:Після сьогоднішнього оновлення додатка(не бета) пропала кнопка закрити карту, якщо чесно мене це трлхи лякає. Монопідтримка як виявилось не вкурсі, сказали будуть розбиратись.
P.s. валютні карти поки відкривати небуду, хочеться знати, користуючись картою, що я зможу її будь-коли закрити. А наразі цієї можливості немає


Цей функціонал знаходиться на допрацюванні. В наступному оновлені він знову стане доступний.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:44

Получив рассылку с кешбеком 5% на все (!) на основной счет (!!) до 1000 грн (!!!) от "малоизвестного банка" где-то заплакал один маленький горошек
zalman_ua
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:50

monobank_ua
Я вчера снял депозит и он висит в списке депозитов, просто серенький и с нулевым балансом. Типа "Снят" и "0.00 грн под 16% годовых".
А можно ли его как-то прибрать? или сделать вкладочку "Архив депозитов" например.
А то немножко неудобно :D :)
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:08

  Sanyok77 написав:monobank_ua
Я вчера снял депозит и он висит в списке депозитов, просто серенький и с нулевым балансом. Типа "Снят" и "0.00 грн под 16% годовых".
А можно ли его как-то прибрать? или сделать вкладочку "Архив депозитов" например.
А то немножко неудобно :D :)

Ранее писали. Пока такой возможности нет,но в дальнейшем что нибудь придумают
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 07:25

  Sanyok77 написав:monobank_ua
Я вчера снял депозит и он висит в списке депозитов, просто серенький и с нулевым балансом. Типа "Снят" и "0.00 грн под 16% годовых".
А можно ли его как-то прибрать? или сделать вкладочку "Архив депозитов" например.
А то немножко неудобно :D :)

Из-за этого отказался от депо монобанка.
Щось мені з ТАС "щастить"
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  #<1 ... 994995996997
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