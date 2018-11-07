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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:30
chipmunk написав:
Мабуть дуже бабля треба... І депу занесіть два понди, і платіж майже за місяць до строку дайте
Й отримайте блок фінмоніторингу
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:05
Forest_lightning написав:
Після сьогоднішнього оновлення додатка(не бета) пропала кнопка закрити карту, якщо чесно мене це трлхи лякає. Монопідтримка як виявилось не вкурсі, сказали будуть розбиратись.
P.s. валютні карти поки відкривати небуду, хочеться знати, користуючись картою, що я зможу її будь-коли закрити. А наразі цієї можливості немає
Цей функціонал знаходиться на допрацюванні. В наступному оновлені він знову стане доступний.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:44
Получив рассылку с кешбеком 5% на все (!) на основной счет (!!) до 1000 грн (!!!) от "малоизвестного банка" где-то заплакал один маленький горошек
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zalman_ua
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Додано: Сер 07 лис, 2018 22:50
monobank_ua
Я вчера снял депозит и он висит в списке депозитов, просто серенький и с нулевым балансом. Типа "Снят" и "0.00 грн под 16% годовых".
А можно ли его как-то прибрать? или сделать вкладочку "Архив депозитов" например.
А то немножко неудобно
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Sanyok77
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:08
Sanyok77 написав:monobank_ua
Я вчера снял депозит и он висит в списке депозитов, просто серенький и с нулевым балансом. Типа "Снят" и "0.00 грн под 16% годовых".
А можно ли его как-то прибрать? или сделать вкладочку "Архив депозитов" например.
А то немножко неудобно
Ранее писали. Пока такой возможности нет,но в дальнейшем что нибудь придумают
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mihasik
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Додано: Чет 08 лис, 2018 07:25
Sanyok77 написав:monobank_ua
Я вчера снял депозит и он висит в списке депозитов, просто серенький и с нулевым балансом. Типа "Снят" и "0.00 грн под 16% годовых".
А можно ли его как-то прибрать? или сделать вкладочку "Архив депозитов" например.
А то немножко неудобно
Из-за этого отказался от депо монобанка.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:31
Вопрос офпреду: Уточните, пожалуйста,когда запустят аналог приватовской "Оплата частинами"?
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allaliu
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:53
allaliu
Уже запустили - сегодня!
Так что вы отстали от жизни
P.S. Но пока только в Комфи.
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Vorlon
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:05
Sanyok77 написав:monobank_ua
Я вчера снял депозит и он висит в списке депозитов, просто серенький и с нулевым балансом. Типа "Снят" и "0.00 грн под 16% годовых".
А можно ли его как-то прибрать? или сделать вкладочку "Архив депозитов" например.
А то немножко неудобно
Уже совсем скоро доработаем меню депозитов, немного терпения
monobank — перший мобiльний банк
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:08
Vorlon написав:
Уже запустили - сегодня!
Так что вы отстали от жизни
P.S. Но пока только в Комфи.
Что-то на их сайте не увидел.
Офлайн?
Если так, то не надо. Там от продавцов не отобьёшься и их страховок-гарантий. Да ещё и любят тырить из коробок бесплатные аксы (флешки, переходники, и т.п.) и парить за деньги
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