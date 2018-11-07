Грйс-мэн
Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...
И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:12
Грйс-мэн
Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...
И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20
Значит подождем онлайна.
Настоять на своём я могу, но стараюсь максимально избегать борьбы с этими "ветряными мельницами"
И в онлайне часто можно получить доп. плюшки, например всякие летишопсы, смарти.сейлы и т.п.
А вообще вопрос этой моно-рассрочки очень актуален в преддверии 11.11 и "черных пятниц".
Моно, смотри сезон не провтыкай!
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:28
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