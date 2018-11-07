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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:12

Грйс-мэн
Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...

И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень :D Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20

  Vorlon написав:Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...

И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?

Значит подождем онлайна.

Настоять на своём я могу, но стараюсь максимально избегать борьбы с этими "ветряными мельницами"

И в онлайне часто можно получить доп. плюшки, например всякие летишопсы, смарти.сейлы и т.п.

А вообще вопрос этой моно-рассрочки очень актуален в преддверии 11.11 и "черных пятниц".

Моно, смотри сезон не провтыкай!
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:28

  Грйс-мэн написав:И в онлайне часто можно получить доп. плюшки, например всякие летишопсы, смарти.сейлы и т.п.

А в офлайне можно тоже иногда бонусов получить и даже поболее, чем тот несчастный % кэшбека от летишопса и т.п.
Vorlon
 
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