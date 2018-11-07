Грйс-мэн
Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...
И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:12
Грйс-мэн
Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...
И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20
Значит подождем онлайна.
Настоять на своём я могу, но стараюсь максимально избегать борьбы с этими "ветряными мельницами"
И в онлайне часто можно получить доп. плюшки, например всякие летишопсы, смарти.сейлы и т.п.
А вообще вопрос этой моно-рассрочки очень актуален в преддверии 11.11 и "черных пятниц".
Моно, смотри сезон не провтыкай!
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:28
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:55
Я правильно розумію що зняти готівку з валютних карт(чи депо) можна тільки в касі УНІВЕРСАЛБАНКу?
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:13
Правильно. Пока так.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:46
так писали будь-де але із комісом (0.9%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:47
Хм... тоді мені нема сенсу зв'язуватись з їхніми депо. Подивився карту відділень Універсабанку і зрозумів що це точно не моє коли нема під рукою відділення де можна забрати готівку(наприклад після закінчення депозиту)
На фейсбуці в бета-темі монобанку один чувак відповів мені на це саме питання, каже, "а зачємь забірать іх" ... прямо в ступор мене загнав )))
Востаннє редагувалось root в Чет 08 лис, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:48
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:02
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:14
Re: Monobank
Оплату частями Привата могут давать не на всё. На сайте магазина хоть это можно увидеть, а тут подходишь к чуваку и давай выпытывать на что они готовы дать рассрочку от кота. Прогресс, инновации)))
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