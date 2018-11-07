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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 996997998999>
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:12

Грйс-мэн
Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...

И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень :D Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20

  Vorlon написав:Пока офлайн, со временем и онлайн обещают...

И вам не надо, а другим надо! Мне так даже очень Если вы не можете сказать нет на ненужное вам, то кто виноват?

Значит подождем онлайна.

Настоять на своём я могу, но стараюсь максимально избегать борьбы с этими "ветряными мельницами"

И в онлайне часто можно получить доп. плюшки, например всякие летишопсы, смарти.сейлы и т.п.

А вообще вопрос этой моно-рассрочки очень актуален в преддверии 11.11 и "черных пятниц".

Моно, смотри сезон не провтыкай!
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:28

  Грйс-мэн написав:И в онлайне часто можно получить доп. плюшки, например всякие летишопсы, смарти.сейлы и т.п.

А в офлайне можно тоже иногда бонусов получить и даже поболее, чем тот несчастный % кэшбека от летишопса и т.п.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:55

Я правильно розумію що зняти готівку з валютних карт(чи депо) можна тільки в касі УНІВЕРСАЛБАНКу?
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:13

  root написав:Я правильно розумію що зняти готівку з валютних карт(чи депо) можна тільки в касі УНІВЕРСАЛБАНКу?


Правильно. Пока так.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:46

  root написав:Я правильно розумію що зняти готівку з валютних карт(чи депо) можна тільки в касі УНІВЕРСАЛБАНКу?



так писали будь-де але із комісом (0.9%)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:47

  Искатель написав:Правильно. Пока так.


Хм... тоді мені нема сенсу зв'язуватись з їхніми депо. Подивився карту відділень Універсабанку і зрозумів що це точно не моє коли нема під рукою відділення де можна забрати готівку(наприклад після закінчення депозиту)

На фейсбуці в бета-темі монобанку один чувак відповів мені на це саме питання, каже, "а зачємь забірать іх" ... прямо в ступор мене загнав :))))
Востаннє редагувалось root в Чет 08 лис, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:48

  greenozon написав:так писали будь-де але із комісом (0.9%)

Як ви собі представляєте забрати валюту "будь-де" ?
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:02

  root написав:
  greenozon написав:так писали будь-де але із комісом (0.9%)

Як ви собі представляєте забрати валюту "будь-де" ?

Например за границей :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:14

Re: Monobank

Оплату частями Привата могут давать не на всё. На сайте магазина хоть это можно увидеть, а тут подходишь к чуваку и давай выпытывать на что они готовы дать рассрочку от кота. Прогресс, инновации)))
MASolomko
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