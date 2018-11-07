Нюню я тут кажу про те що мені їхати до найближчого відділення 100км(і назад+100) мягко кажучи некомфортно а ви про закордон....
Завжди повинна бути схема як забрати гроші з банку відносно легко. Чи всі забулись вже про михайлівський, дельта... эх люди, граєтесь з банками в благодійність.
Робота з валютою у нас сильно зарегульована і тут важко щось зробити. Щ̶е̶ ̶о̶б̶і̶ц̶я̶л̶и̶ ̶в̶и̶д̶а̶ч̶у̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶Т̶А̶С̶ ̶(̶н̶а̶ ̶п̶р̶а̶к̶т̶и̶ц̶і̶ ̶щ̶е̶ ̶н̶і̶х̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶о̶б̶у̶в̶а̶в̶,̶ ̶н̶а̶ ̶с̶к̶і̶л̶ь̶к̶и̶ ̶я̶ ̶з̶н̶а̶ю̶)̶,̶ ̶м̶о̶ж̶л̶и̶в̶о̶ ̶д̶о̶ ̶н̶ь̶о̶г̶о̶ ̶в̶а̶м̶ ̶б̶у̶д̶е̶ ̶б̶л̶и̶ж̶ч̶е̶.̶ (вибачте, дезинфіормація)
Востаннє редагувалось klug в Чет 08 лис, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Нюню я тут кажу про те що мені їхати до найближчого відділення 100км(і назад+100) мягко кажучи некомфортно а ви про закордон....
Завжди повинна бути схема як забрати гроші з банку відносно легко. Чи всі забулись вже про михайлівський, дельта... эх люди, граєтесь з банками в благодійність.
Когда Платинум только начинал шататься, но валюту со вкладов выдавал очень неохотно, то я большую часть своего депо забрал именно за границей - частично расплачиваясь картой, а частично снимая нал в банкоматах. Так что данный способ вполне действенный. Естественно если банк ещё не стал клиентом ФГВФО
Вижу, луна входит в зону Скорпиона.... А вот кто бы ответил - получить безналом валюту на эту карту, потом положить её на депозит, и по окончании забрать в универсалбанке без комиссии - это рабочая схема или нет?