RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:17

  allaliu написав:Какие партнёры,условия?)

Ну я же написал - Комфи! То есть пока один партнёр ;)

Условия - количество частей называет продавец. Оно в Комфи чаще всего соответствует количеству частей приматовской услуги ОЧ. Если рассрочка больше 3 месяцев, то про бонусы и акции Комфи можно забыть.
Vorlon
 
Повідомлень: 6102
З нами з: 14.06.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:20

  Flamingo написав:Например за границей


Нюню :) я тут кажу про те що мені їхати до найближчого відділення 100км(і назад+100)
мягко кажучи некомфортно а ви про закордон....

Завжди повинна бути схема як забрати гроші з банку відносно легко. Чи всі забулись вже про михайлівський, дельта... эх люди, граєтесь з банками в благодійність.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 04.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:09

  root написав:
  Flamingo написав:Например за границей


Нюню :) я тут кажу про те що мені їхати до найближчого відділення 100км(і назад+100)
мягко кажучи некомфортно а ви про закордон....

Завжди повинна бути схема як забрати гроші з банку відносно легко. Чи всі забулись вже про михайлівський, дельта... эх люди, граєтесь з банками в благодійність.

Робота з валютою у нас сильно зарегульована і тут важко щось зробити. Щ̶е̶ ̶о̶б̶і̶ц̶я̶л̶и̶ ̶в̶и̶д̶а̶ч̶у̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶Т̶А̶С̶ ̶(̶н̶а̶ ̶п̶р̶а̶к̶т̶и̶ц̶і̶ ̶щ̶е̶ ̶н̶і̶х̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶о̶б̶у̶в̶а̶в̶,̶ ̶н̶а̶ ̶с̶к̶і̶л̶ь̶к̶и̶ ̶я̶ ̶з̶н̶а̶ю̶)̶,̶ ̶м̶о̶ж̶л̶и̶в̶о̶ ̶д̶о̶ ̶н̶ь̶о̶г̶о̶ ̶в̶а̶м̶ ̶б̶у̶д̶е̶ ̶б̶л̶и̶ж̶ч̶е̶.̶ (вибачте, дезинфіормація)
Востаннє редагувалось klug в Чет 08 лис, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:19

  root написав:
  Flamingo написав:Например за границей


Нюню :) я тут кажу про те що мені їхати до найближчого відділення 100км(і назад+100)
мягко кажучи некомфортно а ви про закордон....

Завжди повинна бути схема як забрати гроші з банку відносно легко. Чи всі забулись вже про михайлівський, дельта... эх люди, граєтесь з банками в благодійність.

Когда Платинум только начинал шататься, но валюту со вкладов выдавал очень неохотно, то я большую часть своего депо забрал именно за границей - частично расплачиваясь картой, а частично снимая нал в банкоматах. Так что данный способ вполне действенный. Естественно если банк ещё не стал клиентом ФГВФО
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:26

Вывод ВАЛЮТЫ!

Bosstone а вот что ответил монобанк! \":!:\"
Зображення

Валюту можно забрать с депо только купив физический "пластик" карту за 150грн.
На сегодняшний день только так!
Думайте....
Получите бонус !!! 50 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
FOXes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 14.11.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:38

  FOXes написав:Bosstone а вот что ответил монобанк! \":!:\"
Зображення

Вижу, луна входит в зону Скорпиона....
А вот кто бы ответил - получить безналом валюту на эту карту, потом положить её на депозит, и по окончании забрать в универсалбанке без комиссии - это рабочая схема или нет?
M-Audio
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 23.03.11
Подякував: 226 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 996997998999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Asdушный, FOXes, greenozon, lwa, Stringer, vollena71 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (20)
08.11.2018 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.