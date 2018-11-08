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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:27

  andreyiskra написав:Как пополнить гривневый депо? Не вижу кнопок.


1. Приложение нужно обновить до последней версии.

2. Пополнение только для новых депозитов.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:32

  Alex_ki написав:Тем более вопрос был вообще не про другой банк, а про универсам

Да, это ответ не на мой вопрос, к сожалению. Разве только если поддержка моно уверена, что на их валютную карту никак нельзя получить безналом валюту. А, кстати, у неё реквизиты для SWIFT есть?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:41

Моноскунси... монобанда


А есть какие-то причины их так не любить или это типичное жлобство в стиле "даешь больший кешбек" и "даешь большие проценты за спортивный"? За все 10 страниц я нашел только рассрочки для лохов, где лохи сами поддерживают монобанк, а так же стремные просьбы просить погашение за месяц (неподтвержденные)с просьбой возить депозиты по 400к.

PS. Стремно стало держать свои деньги на карте моно - раньше думал по тыще-две своих держать ибо кредитным лимитом не пользуюсь.
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  #<1 ... 9979989991000
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