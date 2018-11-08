1. Приложение нужно обновить до последней версии.
2. Пополнение только для новых депозитов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:27
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:32
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:41
А есть какие-то причины их так не любить или это типичное жлобство в стиле "даешь больший кешбек" и "даешь большие проценты за спортивный"? За все 10 страниц я нашел только рассрочки для лохов, где лохи сами поддерживают монобанк, а так же стремные просьбы просить погашение за месяц (неподтвержденные)с просьбой возить депозиты по 400к.
PS. Стремно стало держать свои деньги на карте моно - раньше думал по тыще-две своих держать ибо кредитным лимитом не пользуюсь.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:32
Re: Monobank
Что это подробней, прям интересно стало?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 17:44
1) Пришло стандартное напоминание про гашение до конца месяца, чтоб не вылелеть с грейса, обычно они приходили в 20ых числах. Не вижу в этом ничего ужасного.
2)
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:26
Re: Monobank
Ага
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