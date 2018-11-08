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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:27

  andreyiskra написав:Как пополнить гривневый депо? Не вижу кнопок.


1. Приложение нужно обновить до последней версии.

2. Пополнение только для новых депозитов.
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:32

  Alex_ki написав:Тем более вопрос был вообще не про другой банк, а про универсам

Да, это ответ не на мой вопрос, к сожалению. Разве только если поддержка моно уверена, что на их валютную карту никак нельзя получить безналом валюту. А, кстати, у неё реквизиты для SWIFT есть?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:41

Моноскунси... монобанда


А есть какие-то причины их так не любить или это типичное жлобство в стиле "даешь больший кешбек" и "даешь большие проценты за спортивный"? За все 10 страниц я нашел только рассрочки для лохов, где лохи сами поддерживают монобанк, а так же стремные просьбы просить погашение за месяц (неподтвержденные)с просьбой возить депозиты по 400к.

PS. Стремно стало держать свои деньги на карте моно - раньше думал по тыще-две своих держать ибо кредитным лимитом не пользуюсь.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:32

Re: Monobank

  Slx написав:а так же стремные просьбы просить погашение за месяц (неподтвержденные)с просьбой возить депозиты по 400к.

Что это подробней, прям интересно стало?
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FOXes
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:44

  FOXes написав:
  Slx написав:а так же стремные просьбы просить погашение за месяц (неподтвержденные)с просьбой возить депозиты по 400к.

Что это подробней, прям интересно стало?

1) Пришло стандартное напоминание про гашение до конца месяца, чтоб не вылелеть с грейса, обычно они приходили в 20ых числах. Не вижу в этом ничего ужасного.

2)
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Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:26

Re: Monobank

M-Audio написав:А, кстати, у неё реквизиты для SWIFT есть?


Ага
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Alex_ki
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  #<1 ... 9979989991000
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