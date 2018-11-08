нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:56
Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:31
Ох, Монька... "А как дышал!"(с)
Не хочеш приймати по 16, доведеться тримати по 17...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:46
Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 05:59
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