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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:56

  maxim2014 написав:А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?

нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:31

  novichok написав:
  maxim2014 написав:А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?

нет, и не карту другого банка тоже не выводится.

Ох, Монька... "А как дышал!"(с)
Не хочеш приймати по 16, доведеться тримати по 17...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:46

Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:27

IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 05:59

  IMPRINTER написав:Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?

При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:05

Re: Monobank

bbc_80, крутят с MCC как хотят? Развод на лоха?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07

  bbc_80 написав:
  IMPRINTER написав:Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?

При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.

В одних и тех же ТСП нужно сравнивать одни и теже ПОСы, даже у одного кассира может быть несколько ПОСов с разным МСС :(
номер ПОСа виден, например, в чеке -- TERMINAL #S1KIOER
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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