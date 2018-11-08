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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:56
maxim2014 написав:
А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?
нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
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novichok
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:31
novichok написав: maxim2014 написав:
А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?
нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
Ох, Монька... "А как дышал!"(с)
Не хочеш приймати по 16, доведеться тримати по 17...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:46
Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:27
IMPRINTER
З літа.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 05:59
IMPRINTER написав:
Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.
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bbc_80
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:05
bbc_80, крутят с MCC как хотят? Развод на лоха?
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MASolomko
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07
bbc_80 написав: IMPRINTER написав:
Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.
В одних и тех же ТСП нужно сравнивать одни и теже ПОСы, даже у одного кассира может быть несколько ПОСов с разным МСС
номер ПОСа виден, например, в чеке -- TERMINAL #S1KIOER
... делайте хоть что-нибудь!
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