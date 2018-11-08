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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:56

  maxim2014 написав:А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?

нет, и не карту другого банка тоже не выводится.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:31

  novichok написав:
  maxim2014 написав:А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?

нет, и не карту другого банка тоже не выводится.

Ох, Монька... "А как дышал!"(с)
Не хочеш приймати по 16, доведеться тримати по 17...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:46

Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:27

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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 05:59

  IMPRINTER написав:Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?

При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:05

Re: Monobank

bbc_80, крутят с MCC как хотят? Развод на лоха?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07

  bbc_80 написав:
  IMPRINTER написав:Ха.
А горох давно начал мсс показывать в квитахах?

При этом егл МСС отличается от МСС у Альфы в тех же торговых точках.

В одних и тех же ТСП нужно сравнивать одни и теже ПОСы, даже у одного кассира может быть несколько ПОСов с разным МСС :(
номер ПОСа виден, например, в чеке -- TERMINAL #S1KIOER
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:17

Re: Monobank

novichok написав:
  maxim2014 написав:А что, с Карты другого банка депо уже не открывается?

нет, и не карту другого банка тоже не выводится.

Ну конкретно в этом случае меня вывод не интересует... хочу депо на месяцок открыть, что бы потом на кредитке лимит использованный загасить... получается только СЕП? комиссии хоть не какой нет при таком способе (СЕП) забрасывания денег на депо?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:39

maxim2014 нет комисса нет
novichok
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